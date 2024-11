Registro no desfile de Carnaval do Cacique de Ramos em 2024 - Michelle Beff / Cacique de Ramos

Publicado 08/11/2024 13:41 | Atualizado 08/11/2024 14:18

Rio – O tradicional bloco Cacique de Ramos foi declarado, nesta quinta-feira (7), patrimônio histórico e cultural, de natureza imaterial, do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da nomeação é preservar a herança e o legado da agremiação, além de incentivar as suas apresentações e atividades próprias.

A lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial. A proposta também enfatiza a proibição de qualquer manifestação de preconceito, de natureza social, racial, cultural, política ou administrativa, contra o bloco ou seus integrantes.

"Agradecemos a todos que contribuíram para essa conquista histórica. Com esta honra, renovamos nosso compromisso de seguir promovendo o samba como símbolo de pertencimento, união e valorização dos talentos que perpetuam o legado do Cacique de Ramos", afirmou a agremiação, por meio de comunicado.

O Cacique de Ramos tem 63 anos de história. Fundado em 20 de janeiro de 1961, ele surgiu a partir do encontro de carnavalescos do bairro de Ramos, Zona Norte do Rio, e logo se tornou referência nas celebrações de rua.

Com sua fantasia de indígena estilizado, é marca registrada no Carnaval no Centro desde 1963 e revelou talentos da música como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Xande de Pilares e Bira Presidente, um dos fundadores do bloco e do grupo de samba Fundo de Quintal.

"Para nós, é uma satisfação muito grande receber essa homenagem", afirmou Sidney Machado, o Chopp, diretor de Harmonia e membro do Cacique de Ramos desde a fundação, ao DIA. "O Cacique é o único que sobrevive até hoje. Na nossa bateria, tem 300 ritmistas. O bloco sai com quase 4 mil pessoas. Tivemos uma resistência 'braba' até agora, mas graças a Deus, está sendo reconhecido e estamos recebendo os méritos", concluiu.