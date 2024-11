Dom Antonio de Orleans e Bragança estava internado no Rio desde 6 de julho - Divulgação/Casa Imperial do Brasil

Publicado 08/11/2024 13:36 | Atualizado 08/11/2024 14:08

Rio - Morreu, nesta sexta-feira (8), Dom Antonio de Orleans e Bragança, aos 74 anos. O descendente da Família Imperial Brasileira estava internado em um hospital do Rio, desde 6 de julho, por conta de uma insuficiência respiratória. Na última atualização sobre o estado de saúde, em 7 de outubro, ele apresentava "quadro de melhora gradual e contínua", mas acabou morrendo na manhã de hoje, devido à doença.

Em uma publicação nas redes sociais, o perfil do Secretariado da Casa Imperial do Brasil comunicou a morte de Dom Antônio. "Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Antonio de Orleans e Bragança". Ele deixa a mulher, Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança, com quem era casado desde 1981, e os filhos Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dona Maria Gabriela, Dona Amélia de Orleans e Bragança, e os netos, Joaquim e Nicholas Spearman.



Na nota, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, atual Chefe da Casa Imperial do Brasil, pediu orações pelo irmão. Até o momento não há informações sobre o local e horário do velório e sepultamento de Dom Antônio.

Dom Antonio nasceu no Rio de Janeiro, em 24 de julho de 1950. Ele era filho de Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil de 1921 até seu falecimento, em 1981, e de Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança. Era ainda bisneto da Princesa Isabel, trineto de Dom Pedro II e tetraneto de Dom Pedro I.



O descendente da Família Imperial se formou em 1976 pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Barra do Piraí, atual Centro Universitário Geraldo di Biasi, no Rio, tendo trabalhado, entre outras empresas, na Nuclebrás Engenharia S.A., atual Eletrobrás Eletronuclear. Ele era também aquarelista especializado em pintar cenas da natureza e arquitetura tradicional e suas obras foram expostas nas principais capitais e cidades brasileiras e europeias.