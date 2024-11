Ônibus ficou atravessado na pista - Reprodução

Publicado 08/11/2024 12:11

Rio - Um ônibus perdeu as rodas traseiras, na manhã desta sexta-feira (8), e assustou passageiros na Penha, Zona Norte do Rio.

O incidente aconteceu na Rua Irapuá, com um coletivo da linha Piabetá x Penha. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo atravessado na pista e com as rodas soltas ao seu lado.

Além disso, a gravação ainda mostra passageiros no interior do ônibus, muito abalados com o susto, sendo abanados por outros.

De acordo com o Centro de Operações, a rua precisou ser totalmente interditada devido ao incidente. Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal estão no local. Não há registro de feridos.