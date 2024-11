Acidente entre ônibus e moto interdita trânsito no Viaduto Saint Hilaire, Zona Sul - Reprodução / @OperacoesRio

Publicado 08/11/2024 12:48 | Atualizado 08/11/2024 13:08

Rio - Um acidente entre um ônibus de linha e uma moto deixou um homem ferido no Viaduto Saint Hilaire, Humaitá, Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (8). Por conta da colisão, o trânsito na via chegou a ficar totalmente interditado no sentido Lagoa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h22, próximo ao Túnel Rebouças. Uma equipe do quartel do Humaitá foi acionada e socorreu o homem, que teve ferimentos moderados. Ainda não há se sabe em qual veículo o rapaz estava no momento da batida.

Os militares encaminharam a vítima, que não teve a identidade revelada, ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Seu atual estado de saúde ainda não foi divulgado.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR-Rio), a pista chegou a ficar totalmente interditada por cerca de 20 minutos e o fluxo teve que ser desviado pela Rua Jardim Botânico. Por volta das 10h, os agentes liberaram completamente a via.