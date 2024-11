Anizio Carlos da Cunha era motorista de aplicativo e foi morto a tiros em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Anizio Carlos da Cunha era motorista de aplicativo e foi morto a tiros em São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 08/11/2024 12:05 | Atualizado 08/11/2024 12:50

Rio - O corpo do motorista de aplicativo Anizio Carlos da Cunha, 45 anos, foi sepultado no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (8).

fotogaleria

Anizio foi atingido por tiros na perna e no abdômen, na noite de quarta-feira (6) , ao ser assaltado quando passava pela Rua Leopoldo Froes, no bairro Sete Pontes, São Gonçalo. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu.Segundo familiares, o motorista tentou contato com a irmã que trabalha como enfermeira para pedir ajuda, após o assalto.O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Tribobó, até ser levado para o Parque da Paz, onde foi sepultado na manhã desta sexta.O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, através das Delegacias de Homicídios de Itaboraí, Niterói e São Gonçalo. A corporação está realizando diligências para identificar o autor do crime.