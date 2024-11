Caso está sendo investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Divulgação/PCERJ

Caso está sendo investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho)

Publicado 11/11/2024 11:47

Rio - As duas mulheres acusadas de cometerem ataques racistas contra Ana Clara Sabajanes serão intimadas a depor sobre o caso. De acordo com informações da Polícia Civil, divulgadas nesta segunda-feira (11), agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) já identificaram as autoras das agressões e irão ouvir a versão delas em uma data que ainda será definida. Os nomes da dupla, no entanto, não foram revelados.

O crime aconteceu na última quarta-feira (6), quando a estudante de 19 anos entrou em uma live em uma rede social. Durante a transmissão ao vivo, a jovem foi chamada de 'macaca' e 'feia' pelas mulheres. Elas vão responder por intolerância ou injúria racial, de cor e/ou etnia, e ameaça.

Em entrevista ao DIA, a irmã de Ana Clara, Thalita Sabajanes, de 25 anos, relatou que os últimos dias têm sido difíceis para toda a família. Responsável por administrar as contas da jovem, Thalita espera por justiça.

"Minha irmã está se sentindo muito envergonhada, não esperava passar por isso. Ela não está nem mexendo nas redes sociais dela, quem está postando sobre esse assunto sou eu. É vergonhoso para ela ficar ouvindo toda hora aquelas falas. A gente só quer que a justiça seja feita", disse.

Além da tristeza pela situação, Thalita falou que o sentimento da família é de impotência. Apesar disso, a irmã de Ana Clara tem esperança que o caso seja resolvido em breve. Ela revelou, ainda, que a família pretende processar a dupla pelo crime cometido.

"A gente consegue ver no vídeo que elas a todo momento debocham e riem, falando que seriam presas por racismo. Ou seja, elas tinham ciência do que estavam fazendo, mas achavam engraçado. Elas acharam que não ia dar em nada, que minha irmã não fosse fazer nada. Mas a gente não vai deixar isso cair no esquecimento", reforçou.

Relembre o caso

Em contato com a reportagem de O DIA, Ana Clara explicou que tudo começou quando ela entrou na live de uma ex-namorada de um amigo, a convite do rapaz. Segundo a jovem, os insultos começaram assim que ela ingressou na transmissão. Ela revelou, ainda, que nunca tinha visto as agressoras pessoalmente.

Ao longo do vídeo, as acusadas riam da situação e repetiam que seriam presas pelos xingamentos. "Eu não posso ser essas coisas 'toda', mas eu acho que sou bonita. Ela é horrível, feia. Ela entrou de novo, né?! Macaca! Feia e preta, só nascendo de novo", afirmou uma das investigadas.

Além dos insultos, a jovem ainda foi ameaçada de agressão em suas redes sociais. "Tu sabe, né, que se tu falar, você vai levar um pau. Nós vamos 'rapa' teu cabelo", escreveu outra agressora.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini