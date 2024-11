Motos apreendidas em 'rolezinho' foram encaminhadas à 52ª DP (Nova Iguaçu) - Reprodução / @pmerj

Publicado 11/11/2024 09:04

Rio - Dois homens foram presos, na madrugada desta segunda-feira (11), durante um 'rolezinho' na Rua Capitão Sena, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Um dos motoristas estava com a moto sem placa, enquanto o outro andava com ela coberta.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 20° BPM (Mesquita) estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Nova quando avistaram um grupo de motociclistas e identificaram as irregularidades nas placas dos veículos.

Durante a abordagem dos policiais, os motoristas, que não tiveram as identidades reveladas, acabaram detidos em flagrante. Os militares também apreenderam as duas motocicletas. A dupla e os veículos recolhidos foram encaminhados à 52ª DP (Nova Iguaçu), que investiga o caso.

Prisões recorrentes

Na madrugada da última quarta-feira (6), seis pessoas acabaram presas pela PM durante um 'rolezinho' na Estrada do Campinho, em Campo Grande, na Zona Oeste. Cinco motociclistas e uma passageira foram detidos por adulteração de placas, ausência de CNH e direção perigosa.

Já no primeiro dia de novembro, outros três homens foram presos em um 'rolezinho' na Estrada do Itanhangá, também na Zona Oeste, por dirigirem motocicletas roubadas. Na ocasião, uma pistola foi apreendida com um dos detidos.

No mesmo dia, uma outra ação terminou com nove motocicletas apreendidas por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), também no Itanhangá.