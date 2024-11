Motocicletas roubadas que foram apreendidas com o grupo - Divulgação / Polícia Militar

Motocicletas roubadas que foram apreendidas com o grupoDivulgação / Polícia Militar

Publicado 01/11/2024 14:35 | Atualizado 01/11/2024 14:36

Rio - A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (1), três homens durante um "rolezinho" na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste. De acordo com a PM, o trio estava com motocicletas roubadas.



Em nota, a corporação informou que agentes do Batalhão de Rondas Especiais de Controle de Multidões (RECOM) avistaram o grupo realizando manobras perigosas na via.

Os policiais montaram um cerco e abordaram duas motocicletas. Foi identificado que os veículos eram roubados. Com um dos homens, os PMs apreenderam uma pistola. O trio e o material foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca).



Em outra ação contra os "rolezinhos", policias do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam nove motocicletas no Itanhangá.