Policiais encontraram a cocaína no carro do suspeito - Divulgação / PF

Publicado 01/11/2024 21:17

Rio - As polícias Federal e Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no fim da tarde desta sexta-feira (1), um homem que transportava 11 kg de cocaína em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O suspeito havia saído do Complexo da Penha, na Zona Norte da capital, e levaria a droga para a comunidade da Colina, localizada no município onde ele foi detido.

De acordo com a PF, a ação integrada foi realizada após um trabalho de inteligência. Agentes do Posto de Polícia Federal em Cabo Frio identificaram o carro suspeito e o abordaram com apoio do 25º BPM (Cabo Frio).

Os agentes encontraram centenas de sacos plásticos e pinos de cocaína escondidos no tanque de combustível do veículo. Com isso, o suspeito foi detido em flagrante e encaminhado ao Posto de Polícia Federal em Cabo Frio. Ele responderá por tráfico de drogas.