Luiz Phelipe Nunes Sales, acusado de comprar uma BMW roubadaReprodução

Publicado 01/11/2024 18:34

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (1°), Luiz Phelipe Nunes Sales, acusado de comprar uma BMW roubada. Ele foi detido no Recreio, Zona Oeste.

De acordo com a polícia, o veículo de luxo é avaliado em R$ 400 mil Reprodução

De acordo com a polícia, o veículo de luxo, avaliado em R$ 400 mil, foi adquirido pelo acusado em agosto de 2024 por R$ 60 mil. Durante o depoimento, Luiz Phelipe confessou ter comprado o carro por um valor bem abaixo do preço de mercado e admitiu que sabia se tratar de um automóvel clonado.

A perícia realizada no veículo confirmou que ele havia sido roubado em agosto deste ano. As investigações continuam para identificar os vendedores do carro.

A prisão faz parte da segunda fase da 'Operação Torniquete', que visa combater roubos, furtos e a receptação de cargas e automóveis. Desde o início da ação, em setembro deste ano, mais de 130 suspeitos foram detidos, segundo a Polícia Civil.

Mais cedo, a mesma operação prendeu uma quadrilha horas após roubarem uma carga de fraldas geriátricas. Eles foram detidos na comunidade da Prainha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo os agentes, a carga está avaliada em R$ 70 mil. O material foi recuperado em um terreno no interior da comunidade.