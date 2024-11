Arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (1º) - Reprodução/Redes sociais

Arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (1º)Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/11/2024 20:23 | Atualizado 01/11/2024 20:33

Veja o vídeo abaixo. Rio - A câmera de segurança de um dos carros que foi assaltado durante um arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. , na Zona Norte do Rio, flagrou a ação dos bandidos. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (1º) e deixou dezenas de vítimas aterrorizadas com a violência.

Nas imagens é possível ver pelo menos cinco criminosos correndo em direção aos veículos, com armas em punho. Um deles tenta esconder o rosto usando uma camisa. O bando agiu com violência e chegou a arrastar motoristas e passageiros para fora dos carros. Em outro momento do vídeo, um dos assaltantes aponta a arma para o carro que está filmando e diz: "vou matar, vou matar!".

Assista ao vídeo:

Arrastão assustou motoristas, no início da tarde desta sexta-feira (1º), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Vicente de Carvalho. Um dos criminosos ameaça: "vou matar!"

Crédito: Reprodução

pic.twitter.com/ZyACUVZXJ7 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2024

Segundo relatos das redes sociais, o arrastão aconteceu na altura do Sesi de Vicente de Carvalho, sentido Inhaúma, por volta de 12h. O morador de um prédio próximo ao local do crime filmou a ação dos criminosos. Indignados, passageiros e motoristas que circulam pela região reclamaram da situação ser recorrente.

"Toda semana tem arrastão nessa área, é impressionante isso e simplesmente a segurança pública não faz nada", disse um. "Parece até notícia repetida, quase todo dia de tarde. O Rio está largado", comentou outro.

Também nas redes sociais, moradores dizem que o mesmo bando praticou outros assaltos em bairros da Zona Norte do Rio.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. No entanto, posteriormente, o policiamento foi reforçado na região.

De acordo com a 27ª DP (Vicente de Carvalho), as vítimas foram ouvidas e os agentes analisam imagens de câmeras de segurança. As investigações estão em andamento para identificar os criminosos.