Arrastões tem sido recorrentes na regiãoReprodução

Publicado 01/11/2024 15:05 | Atualizado 01/11/2024 15:59

Rio - Um arrastão assustou motoristas, no início da tarde desta sexta-feira (1º), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.

Segundo relatos das redes sociais, o arrastão aconteceu na altura do Sesi de Vicente de Carvalho, sentido Inhaúma, por volta de 12h.

O morador de um prédio próximo ao local do crime filmou a ação dos criminosos. Indignados, passageiros e motoristas que circulam pela região reclamaram da situação ser recorrente.

"Toda semana tem arrastão nessa área, é impressionante isso e simplesmente a segurança pública não faz nada", disse um. "Parece até notícia repetida, quase todo dia de tarde. O Rio está largado", comentou outro.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

Situação recorrente

No último dia 21 de outubro, motoristas foram vítimas de um outro arrastão, também no início da tarde, mas em Inhaúma, sentido Irajá. Na ocasião, era o segundo caso em menos de 24h e o terceiro registrado no mês.

No dia 20, assaltos foram realizados na altura da estação de metrô do Engenho da Rainha, no sentido do Shopping Nova América, segundo relatos nas redes sociais. Vídeos do momento mostram motoristas assustados, andando de ré com seus veículos ao perceberem os roubos no local.

Já no dia 18, a avenida foi alvo de outro arrastão, que causou pânico entre os condutores que estavam no local. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram alguns condutores abandonando seus carros e fugindo a pé, provocando uma intensa correria.