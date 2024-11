A operação no Sistema Imunana-Laranjal havia sido interrompida para manutenção anual - Divulgação

Publicado 01/11/2024 18:42 | Atualizado 01/11/2024 19:14

Rio - A Cedae restabeleceu a produção de água do sistema Imunana-Laranjal, no fim da tarde desta sexta-feira (1º), após a manutenção preventiva anual programada. Segundo a companhia, o fornecimento para as distribuidoras deve atingir 100% da sua capacidade de operação às 21h.

O reparo anual feito pela companhia começou durante a madrugada e terminou às 1h, permitindo a retomada da produção, o que acabou sendo atrasado por uma manutenção da Enel e de um ajuste de uma nova válvula. Com isso, a retomada só aconteceu às 17h12.

De acordo com a Cedae, o prazo para normalização total do abastecimento nas regiões atendidas pelo sistema deverá ser informado pelas concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, de acordo com as respectivas áreas de atuação.

Imunana-Laranjal

O sistema Imunana-Laranjal, que teve em abril deste ano um episódio de contaminação por substância tóxica, abastece mais de duas milhões de pessoas nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.



A companhia informa que a manutenção preventiva anual mobilizou cerca de 200 profissionais, que realizaram mais de 40 serviços programados. Foram executados reparos gerais, instalação de equipamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de componentes e limpeza das estruturas.

A expectativa é que as ações aumentam a segurança operacional do sistema, garantindo o fornecimento contínuo durante o verão, período de maior consumo de água.