Batida aconteceu na RJ-106, altura do Arsenal, em São GonçaloReprodução / Redes sociais

Publicado 01/11/2024 17:03 | Atualizado 01/11/2024 18:05

Rio - O sargento da Polícia Militar Eduardo Henrique Eugênio da Silva, de 63 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (1º), no cemitério Parque da Paz, no bairro do Pacheco, em Nova Iguaçu. Lotado do 7º BPM (São Gonçalo), o agente morreu após colidir em um poste na RJ-106, no bairro Arsenal.

Uma equipe do quartel do Colubandê do Corpo de Bombeiros foi acionada às 22h05 desta quinta-feira para a batida, na Avenida Dr. Eugênio Borges, em frente ao Hotel Arsenal. No entanto, chegando no local, os agentes encontraram Eduardo já sem vida.

Policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) também atenderam o caso. O sargento estava em um Fiat Uno vinho, que ficou destruído após o choque. Com ele, os policiais encontraram uma pistola, um colete e munições, além de pertences pessoais, como documentos e celulares.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro). De acordo com a unidade, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.

No último dia 28 de setembro, Eduardo foi homenageado na Câmara de Niterói, ao lado de outros colegas, por se destacar nos serviços do Programa Operação Segurança Presente da cidade, onde atuou durante um período, e do 7°BPM. Ele somou quase 30 anos de corporação