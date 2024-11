Influenciador Gabriel Valentim Castanheira, conhecido como 'Biel Grau' - Reprodução / redes sociais

Publicado 01/11/2024 16:30 | Atualizado 01/11/2024 17:00

Rio - O influenciador Gabriel Valentim Castanheira, conhecido como 'Biel Grau', foi solto na última quarta-feira (30), após ser preso em flagrante no dia 23 do mês passado com armas e munições . Sua prisão, inicialmente convertida em preventiva, foi revogada por decisão da juíza Juliana Bessa Ferraz, da 5ª Vara Criminal de São Gonçalo, a pedido da defesa.

'Biel Grau' foi detido no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, junto com Jessica Tatiane da Silva Souza, que também foi presa. Os dois são de São Paulo e vão responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na decisão, a juíza determinou medidas cautelares para a dupla: obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos do processo, proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial e apresentação bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades.

Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, "Biel Grau" ganhou notoriedade por suas manobras de moto, conhecidas como "grau". A prisão ocorreu após policiais da 81º DP (Itaipu) revistarem seu carro e encontrarem um carregador alongado com 11 munições de numeração raspada, um cinto de guarnição com coldre e porta-carregador, além de uma pistola.

O advogado Rafael Manteiga, que defende Gabriel no processo e representou Jessica até a revogação da prisão, informou que o material apreendido não pertencia aos dois acusados.



"As armas e as munições não pertencem a ele. Está adesivada com característica de tráfico, assim como material apreendido junto, o cinturão das forças armadas e porta carregadores de plástico bem volumosos. Não é característico de cidadão de bem está portando, [ele] nunca teve arma de fogo. Ela [Jessica] também não tem nenhum envolvimento com a arma, será provado", afirmou ao DIA.