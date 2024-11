Em suas redes sociais, o suspeito sempre mostrava uma vida de ostentação - Divulgação

Em suas redes sociais, o suspeito sempre mostrava uma vida de ostentaçãoDivulgação

Publicado 31/10/2024 19:04 | Atualizado 31/10/2024 19:48

Niterói - O influenciador Gabriel Valentim Castanheira, conhecido como 'Biel Grau', foi preso na manhã desta quinta-feira (31) em posse de uma pistola Glock calibre .380 em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



'Biel Grau' é seguido por mais de 180 mil pessoas no Instagram e ficou conhecido por praticar manobras com motos conhecidas como "grau". Policiais militares realizaram uma busca no interior do carro do influencer durante uma abordagem e descobriram também um carregador alongado contendo 11 munições com a numeração raspada, além de um cinto de guarnição com coldre, que serve para organizar equipamentos como armas e munições, além de um porta-carregador.



Uma mulher, que não teve a identidade revelada, também foi detida juntamente com Gabriel. Eles responderão por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A dupla foi conduzida à 81ª DP (Itaipu) e está à disposição da Justiça.