Fumaça causada pelas chamas invadiu casas e fábrica na Taquara - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/11/2024 15:15 | Atualizado 01/11/2024 15:20

Rio - Um incêndio atingiu uma área de mata na Taquara, Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta sexta-feira (1). As chamas geraram uma grande coluna de fumaça, que invadiu algumas casas e assustou moradores da região. Ainda não informações de feridos e nem sobre o que causou o fogo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 14h10 para combater o incêndio na Rua Libero Badaró, altura do número 25. Equipes seguem no local para controlar as chamas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver uma coluna de fumaça preta atingindo casas e uma fábrica que fica próximo do foco do incêndio. Segundo os internautas, a fumaça pode ser vista de diversos bairros vizinhos.

