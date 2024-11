Menina permanece internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 01/11/2024 14:10 | Atualizado 01/11/2024 14:14

Rio - A menina E. O. F., de 3 anos, baleada na cabeça no último dia 17 de outubro, durante tiroteio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, permanece entubada em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias.

Em boletim divulgado na manhã desta sexta-feira (1°), a unidade informou que a criança, que segue no CTI pediátrico, apresentou evolução para estado grave após procedimentos intracerebrais. Até então, o quadro era considerado gravíssimo.

A menina estava com os pais a caminho do médico quando foi atingida no bairro Bela Vista. Socorrida para o Hospital Infantil de Belford Roxo, ela foi transferida depois para o Hospital de Saracuruna.