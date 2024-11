Evento convida o público a se inspirar no colorido da cultura mexicana - Reprodução / Facebook do evento

Publicado 01/11/2024 12:21 | Atualizado 01/11/2024 12:45

Rio - O jardim do Museu da República, no Catete, na Zona Sul, vai se transformar num pedaço do México, até domingo (3), das 9h às 18h, para receber a tradicional celebração do "Día de los Muertos" (Dia dos Mortos). A entrada é gratuita.



O público poderá conferir apresentações de música, teatro e carnaval. Ao todo, os 90 expositores terão peças de artesanato e moda inspiradas no tema catrinas - as famosas caveiras mexicanas que simbolizam a Deusa da Morte. Diversas barraquinhas com opções gastronômicas e exibições de mariachis prometem deixar tudo ainda mais especial.



A programação, que começou nesta sexta-feira (1º), vai homenagear as cantoras Rita Lee e Rita Guerrero. O repertório no sábado, feriado do Dia de Finados, será exclusivamente dedicado à data, com obras que ficaram conhecidas pelo filme "Viva, a vida é uma festa!". A festa também recria o colorido presente nas obras da icônica pintora Frida Kahlo.



Este é o terceiro ano de realização do evento, uma parceria entre o Consulado Geral do México e o Circuito Carioca de Artes e Culturas. No ano passado, em apenas um dia de evento, 52 mil pessoas participaram da festa.

No país na América do Norte, é comum a população celebrar a memória dos seus entes falecidos com música, comidas, bebidas e muita alegria.



O Museu da República fica na Rua do Catete, 153, em frente à estação de metrô do bairro.