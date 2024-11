Acidente envolveu carro e moto na pista sentido Centro, na Avenida Brasil - Reprodução / Vídeo

Publicado 01/11/2024 13:49

Rio - Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida e causou lentidão na Avenida Brasil, altura do acesso à Linha Amarela, em Bonsucesso, na manhã desta sexta-feira (1º). A colisão ocorreu na pista sentido Centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem ficou ferido sem gravidade e foi atendido no local. Segundo o Centro de Operações, a CET-Rio foi acionada para isolar o local de acidente e ajudar no trânsito.



Colisão entre três ônibus



Mais cedo, em outro acidente, uma batida envolvendo três ônibus interditou a Avenida Brasil na altura da Maré, sentido Centro, por volta das 10h20. A via foi liberada depois de uma hora e meia aproximadamente.



O Centro de Operações informou que o incidente envolveu veículos das viações Jurema, Reginas e Evanil. O Corpo de Bombeiros não foi acionado.



A reportagem tentou contato com as empresas de ônibus para mais informações sobre o ocorrido, mas não teve retorno.