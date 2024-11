Cláudio Castro anunciou que as bases vão funcionar das 8h às 22h - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cláudio Castro anunciou que as bases vão funcionar das 8h às 22hReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/11/2024 12:06 | Atualizado 01/11/2024 12:09

Rio – O governador Cláudio Castro (PL) anunciou, nesta sexta-feira (1), a inauguração de seis novas bases do programa Segurança Presente em diferentes pontos do Rio. O objetivo é reforçar o policiamento durante o G20, encontro entre os líderes dos 20 países mais ricos do mundo que será sediado na cidade. Elas começarão a funcionar a partir do dia 10 de novembro e serão mantidas após o fim do evento.

Os postos ficarão localizados na Cinelândia, Lapa e Gamboa, na Zona Central; Boulevard Olímpico, na Zona Portuária; e na Avenida Beira Mar e Copacabana, na Zona Sul.

"Serão mais 350 policiais, além dos agentes civis e também dos nossos assistentes sociais. Essas bases vão funcionar entre 8h e 22h", informou Castro, em publicação nas suas redes sociais.

Vamos inaugurar seis novas bases do Segurança Presente em pontos estratégicos para reforçar a segurança durante o G20 e, o melhor, essas bases permanecem após o evento. pic.twitter.com/QG916yLB7c — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) November 1, 2024

O Museu de Arte Moderna (MAM) será a sede da cúpula de chefes dos países. O espaço foi revitalizado para receber as autoridades internacionais

Esquema especial

Além das bases, o Rio terá o reforço da Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) durante a passagem da cúpula do G20 no município, nos dias 18 e 19 de novembro. A informação foi confirmada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, em coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (29).

A GLO concede aos militares das Forças Armadas a atribuição de poder de polícia e é realizada exclusivamente por determinação do presidente da República, em área estabelecida e por tempo determinado.

Evento internacional

O G20 é um fórum de cooperação econômica e mundial formado pelas principais economias do mundo. Ele foi fundado em 1999, como resposta às crises econômicas que aconteciam em diversas partes do planeta, na época. O Brasil grupo assumiu a presidência do pela primeira vez em dezembro de 2023 e sediará a 19ª Cúpula da conferência.