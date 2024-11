Rafael Mathias, de 34 anos, reagiu a assalto contra farmácia onde trabalhava no Terreirão - Reprodução

Publicado 01/11/2024 15:28 | Atualizado 01/11/2024 16:08

Rio - Rafael Hollanda Mathias, balconista que foi assassinado ao tentar reagir a um assalto na farmácia em que trabalhava no Recreio dos Bandeirantes, foi sepultado no fim da manhã desta sexta-feira (1º). A cerimônia de despedida aconteceu no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Oeste.

A vítima trabalhava há dois anos no estabelecimento, que fica na comunidade do Terreirão. Ele deixa mulher e dois filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 7,

O caso aconteceu, na noite de quarta-feira (30), quando bandidos entraram armados na farmácia e anunciaram o assalto. Os criminosos levaram o dinheiro do caixa e também os celulares dos funcionários.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que Rafael reage e é baleado por um dos criminosos. O bandido tentava fugir do local de moto, quando o balconista sai da farmácia, aparentemente segurando um pedaço de madeira. Ele atinge o criminoso e os dois começam a brigar. Em seguida, o bandido dispara na direção de Rafael, que cai atrás de um carro. O assassino ainda tenta retornar para a motocicleta, mas desiste e acaba fugindo a pé.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.