Conhecido como Russo, Vitor Hugo está desaparecido - Reprodução/ Agência O DIA

Publicado 01/11/2024 16:07 | Atualizado 01/11/2024 16:23

Rio - Um jovem de 18 anos desapareceu na noite da última terça-feira (29). Conhecido como Russo, Vitor Hugo Coelho Monteiro foi visto pela última vez no Pontal, na Zona Oeste do Rio. Morador de Três Pontes, em Paciência, ele saiu por volta das 19h30 e avisou à namorada que iria para a estação de BRT Recreio Shopping encontrar um amigo.

Beatriz Rosa da Silva, 18 anos, namora com o rapaz há cinco anos. Antes de desaparecer, por volta das 20h, Vitor Hugo chegou a mencionar, por meio de um aplicativo de mensagem, que já estava no carro com o colega e que "o clima estava estranho". A companheira solicitou que ele compartilhasse a localização por GPS e verificou que Vitor estava na Estrada do Pontal, próximo à Estação Pontal do BRT.

Quando perdeu a comunicação com o namorado, Beatriz ligou para o amigo, que lhe disse que o jovem havia desaparecido. "Quando ele parou de me responder, liguei para esse amigo. Ele disse que o carro parou por falta de combustível, que foi procurar gasolina e, ao voltar, não encontrou Vitor Hugo", explica a namorada. Não se sabe qual seria o destino dos dois.

O motorista tem 28 anos e a relação de amizade com Vitor durava entre um e dois anos.

Quando sumiu, Vitor Hugo vestia blusa e calça preta. O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará continuidade à investigação. Diligências estão em andamento para localizá-lo, afirma a Polícia Civil.