Fachada do Hospital Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 01/11/2024 16:33 | Atualizado 01/11/2024 17:29

Rio - O menino C. E. C. de M., de 5 anos, morreu baleado na manhã desta sexta-feira (1º), em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com a Operação Segurança Presente, agentes estavam em uma van próximo à comunidade Lago do Sapo quando foram alvo de disparos por parte de criminosos. Os tiros foram feitos no momento em que uma viatura manobrava ao lado da van, mas os policiais não teriam reagido aos disparos.

A criança deu entrada no Hospital Municipal de Japeri por volta das 10h40. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o menino chegou em estado grave, em parada cardiorrespiratória, e foi levada a sala vermelha, onde foram iniciadas as manobras de ressuscitação.

"A equipe formada por dois pediatras, um clínico da rotina e um especialista em ortopedia e traumatologia (diretor do hospital), além dos técnicos de enfermagem da sala vermelha e uma fisioterapeuta participaram do atendimento. No entanto, infelizmente, a criança evolui para óbito às 11h20", informou a secretaria.

A criança estudava na Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti. Em comunicado, a Prefeitura de Japeri informou que, assim como as secretarias municipais de Saúde e Educação, está " consternada com a tragédia ocorrida e se solidariza com a família e amigos".

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).