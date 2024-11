Agentes apreenderam cinco motos durante 'rolezinho' em Campo Grande - Divulgação / @pmerj

Publicado 06/11/2024 09:57

Rio - Cinco motociclistas e uma passageira foram presos por policiais militares, na madrugada desta quarta-feira (6), durante um 'rolezinho' na Estrada do Campinho, em Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo a PM, as prisões aconteceram por adulteração de placas, ausência de CNH e direção perigosa.

De acordo com a corporação, agentes do 40° BPM (Campo Grande) estavam em patrulhamento pela via, quando avistaram o grupo fazendo manobras arriscadas. Durante a abordagem, perceberam que as placas das motos estavam cobertas por adesivos e papel, ocultando parte das letras e números.

Além disso, ainda na Estrada do Campinho, um outro motociclista colidiu com uma viatura e fugiu em seguida. Porém, os policiais prenderam a mulher que estava na garupa do veículo. Na ação, cinco motos foram apreendidas.

Os presos e os veículos foram levados à 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado. As penas por adulteração de placa e dirigir sem permissão podem resultar em até dois anos de reclusão, mais multa.

A prática do rolezinho não é proibida, mas os participantes acabam cometendo diversas infrações no trânsito. Geralmente, grandes grupos de motociclistas costumam se reunir, no fim da noite e início da madrugada, para circular pela cidade em alta velocidade, fazendo manobras e barulho. Os encontros são marcados pelas redes sociais.