Anic Herdy foi morta e teve o corpo concretado na garagem da casa de Lourival Correa Neto FaticaReprodução

Publicado 06/11/2024 08:12 | Atualizado 06/11/2024 08:15

De acordo com a denúncia de Lourival, o viúvo teria ordenado a morte de Anic em janeiro deste ano e o falso sequestro seria uma maneira de encobrir o crime. A defesa do assassino afirmou que o plano elaborado por Benjamim e Lourival não foi bem-sucedido porque a filha do casal gravou uma conversa comprometedora entre o pai e Lourival. Nesse diálogo, eles teriam tentado difamar Anic e enganar a filha, fazendo-a acreditar na versão de que a própria mãe havia forjado o sequestro para fugir com um amante.A quebra de sigilo telemático envolve o acesso a dados de comunicação via internet, como mensagens de aplicativos, e-mails e registros em redes sociais. Já a quebra de sigilo telefônico refere-se ao acesso a registros de chamadas telefônicas. Com essa autorização judicial, investigadores podem saber com quem uma pessoa conversou, por quanto tempo e quando.A motivação exata para o crime não foi revelada, mas a defesa afirma que, de acordo com Lourival, está relacionada a um "grave problema familiar". A decisão de revelar os detalhes do crime foi tomada para evitar uma condenação, considerada injusta, dos filhos e de Rebecca Azevedo dos Santos, amante de Lourival, já que, de acordo com as investigações da polícia, eles foram os beneficiários dos 4,6 milhões de reais pagos pelo falso sequestro.A defesa revelou, ainda, que Benjamim teria proposto a Lourival que assumisse a culpa pelo crime sozinho, em troca de uma recompensa financeira. No entanto, quando seus familiares foram indiciados, Lourival se viu sem outra opção a não ser revelar a verdade. Maria Luiza e Henrique Vieira Fadiga, filhos de Lourival. A companheira segue presa.O advogado João Vitor Ramos, que representa Benjamim e a família de Anic, disse que os familiares entenderam a entrevista como uma ato de desespero e crueldade. Segundo a defesa, Lourival mudou a sua versão, após a conclusão das investigações, para desestabilizar a família da vítima. Ramos destacou que houve uma falsa imputação de crime a Benjamim realizada por Lourival e, como consequência da declarações formuladas, o homem e seus procuradores serão demandados na esfera cível, criminal e disciplinar.