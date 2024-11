Agente é alvo de processo por violência doméstica e lesão corporal grave - Wikimedia Commons

Publicado 06/11/2024 19:50 | Atualizado 06/11/2024 20:04

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio manteve para o dia 25 de janeiro a audiência de instrução e julgamento de Reginaldo Costa Rangel, agente da PRF preso por agredir a própria mulher em julho . A decisão foi promulgada após a defesa do agente entrar com recurso alegando que a vítima havia desistido do processo. Reginaldo responde por lesão corporal grave e violência doméstica.

De acordo com a juíza Thais Mendes Tavares, titular da Comarca de São Pedro da Aldeia, onde o caso aconteceu, independentemente dos argumentos da defesa sobre a desistência da vítima, o autos da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) trazem elementos que justificam o julgamento.

"Nos autos há indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, os quais podem ser extraídos do depoimento da ofendida colhido perante autoridade policial e do laudo de AECD (corpo de delito) juntados aos autos. Presente, portanto, justa causa necessária para o recebimento da denúncia oferecida", informa um trecho da decisão.

As agressões contra a vítima aconteceram no dia 26 de julho. O agente foi preso por policiais militares e levado para a 126ª DP (Cabo Frio) e depois transferido para a 132ª DP (Arraial do Cabo), onde ficou preso.