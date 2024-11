Ainda não há informações sobre as causas do acidente - Divulgação

Publicado 06/11/2024 20:01 | Atualizado 06/11/2024 20:14

Rio - Um carro pegou fogo na primeira galeria do Túnel Rebouças, no sentido Centro, por volta das 17h desta quarta-feira (6), e fez com que a via fosse interditada até as 19h, provocando congestionamento intenso no elevado Paulo de Frontin e dificultando o deslocamento de motoristas na região. Não houve vítimas.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá, na Zona Sul, foi acionado por volta das 17h25 para atender à ocorrência. Por volta das 19h, o fogo já havia sido completamente controlado e as e o trânsito começou a ser liberado.

Não há informações sobre as causas do incêndio.