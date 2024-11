Polícias Civil e Militar realizaram uma coletiva para falar sobre a operação - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/11/2024 17:16 | Atualizado 06/11/2024 18:04

Rio - Seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubar veículos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (6), em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar. Os suspeitos foram detidos no momento em que se preparavam para assaltar uma casa em Laranjeiras, na Zona Sul.

De acordo com as investigações, o grupo atua em diversos bairros, como Botafogo, Glória, Santa Teresa, Méier, Tijuca e Centro. A operação contou com agentes da 7ª DP (Santa Teresa), Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE), Subsecretaria de Inteligência da PM e do 2º BPM (Botafogo).

Em coletiva realizada pelas forças de segurança, a diretora do Departamento Geral de Polícia da Capital, Raíssa Celles, explicou que a quadrilha se separava entre carros e motocicletas para que os ocupantes das motos pudessem monitorar a movimentação de policiais.

"Quatro estavam em cum veículo roubado, portando armas de fogo, e outros dois estavam em motocicletas. Os marginais nas motos são conhecidos como 'batedores'. Eles vão como se fosse escoltando os criminosos, avisando sobre a presença de polícia, sobre o melhor itinerário e ficam na cobertura em caso de alguma intercorrência", explicou a diretora.

Além das prisões, os policiais apreenderam duas pistolas, um revólver, toucas ninja e lacres para amarrar vítimas. As equipes ainda recuperaram três veículos que haviam sido roubados pelos bandidos. O caso foi registrado na 7ª DP (Santa Teresa).

Os seis, que moram no Morro do São Carlos, no Estácio, região central do Rio, foram autuados por associação criminosa, porte de arma de fogo e receptação. De acordo com delegado André Neves, diretor-geral da Polícia Especializada, todos já possuíam anotações criminais por roubo, sendo que um deles atuava em São Paulo.

"Além de veículos, essa quadrilha rouba residências também. A Operação Torniquete demonstrou que mais de 60% dos criminosos são reincidentes. Então, pegamos bandidos com 10 passagens, 15, 20... A polícia prende uma semana e, muitas vezes, temos um 'retrabalho'. É um ponto que vale de reflexão. Roubo é o que mais assola a população do Rio de Janeiro", destacou o delegado.