Publicado 06/11/2024 21:57 | Atualizado 06/11/2024 22:08

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Isabel Cristina Cavalcante, de 30 anos, vista pela última vez na noite de domingo passado (3), quando saiu do trabalho no Norte Shopping, Zona Norte. Aflitos com a falta de informação, familiares e amigos também pedem ajuda nas redes sociais. Mais de mil perfis já compartilharam a publicação sobre o paradeiro da mulher.

Isabel Cristina Cavalcante, de 30 anos, está desaparecida desde domingo (3) Reprodução/Redes sociais

Isabel trabalha como fiscal de uma loja de departamento e, no último contato que fez com a namorada, disse que estava voltando para casa, em Curicica, na Zona Oeste. Na ocasião, ela também informou que estava sem bateria no celular. Ela usava calça preta, regata preta e tênis branco.

Em entrevista ao DIA, um amigo de Isabel disse que eles não sabem o que pode ter acontecido. "Até o momento estamos todos buscando ela, sem nenhuma suspeita. Não sabemos em qual direção ela foi. Em princípio esperava que ela estivesse indo para casa, em Curicica, mas ela nem chegou em casa", disse.

O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga o caso. As informações sobre o paradeiro de Isabel podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.