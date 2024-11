Os envolvidos ainda não foram identificados - Divulgação

Os envolvidos ainda não foram identificadosDivulgação

Publicado 06/11/2024 18:36 | Atualizado 06/11/2024 18:55

Rio - Uma mulher foi arrastada por aproximadamente 300 metros em cima de um carro durante uma briga de trânsito, nesta quarta-feira (6), na Gávea, Zona Sul.

fotogaleria

Nas imagens, é possível ver que a mulher, não identificada, estava tentando conversar com o motorista de um carro vermelho, mas ele não abre a janela. O homem tenta sair, a mulher fica na frente do para tentar impedi-lo, mas o motorista acelera.A vítima fica em cima do automóvel da Rua Mário Ribeiro, esquina com a Bartolomeu Mitre, até a Padre Leonel Franca. A testemunha que gravou as imagens persegue o carro e, quando o motorista para, é possível ver mototaxistas chegando ao local para ajudar a mulher, que pede para que a polícia seja chamada.De acordo com a Polícia Civil, o incidente foi registrado na 15ª DP (Gávea) os envolvidos prestaram depoimento. O caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).