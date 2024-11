As drogas estavam escondidas dentro de uma caixa com biscoitos - Divulgação

Publicado 06/11/2024 17:05 | Atualizado 06/11/2024 17:22

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (6), uma caixa que continha 1 kg de maconha no terminal do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. A carga apreendida está avaliada em R$ 5 mil.

O material estava escondido dentro de caixas com biscoito, vindo de São José dos Pinhais, no Paraná, com destino a Bom Jesus do Itabapoana, no Norte Fluminense. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizadas pela equipe de cães farejadores, em parceria com os Correios.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).