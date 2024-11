O edifício fica localizado no Centro do Rio, próximo ao Aeroporto Santos Dumont - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 06/11/2024 15:37 | Atualizado 06/11/2024 15:40

Rio - A sede da Fundação Nacional de Artes (Funarte) retornará ao Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio. O anúncio foi feito pela presidente da instituição, Maria Marighella, nesta terça-feira (5), em coletiva de imprensa, durante o G20 Brasil, realizado na Bahia. A data prevista para a mudança é 20 de novembro.

A Funarte será a primeira instituição do Ministério da Cultura a ocupar novamente o edifício. O Palácio Gustavo Capanema começou a ser reformado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2014. Uma década depois, o edifício será reaberto, ainda que parcialmente.O local é um marco da arquitetura modernista brasileira. O palácio foi inaugurado em 1943 e tombado pelo Iphan cinco anos depois. Na época, o prédio foi construído para abrigar o antigo Ministério da Educação e Saúde Pública, durante o governo de Getúlio Vargas, quando o Rio era a capital federal. Inclusive, o nome Gustavo Capanema é uma homenagem ao ex-ministro, que ocupou o cargo até 1945.Com 16 andares sobre o térreo com pilotis, a fachada é revestida com azulejos de Cândido Portinari, tem jardins suspensos de Burle Marx e esculturas de artistas modernos. O projeto tem as assinaturas dos mais importantes arquitetos brasileiros de todos os tempos. Entre eles, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, Afonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcelos.