Operação apreendeu 350 celulares no Mercado Popular da Uruguaiana Divulgação/Polícia Civil

Publicado 06/11/2024 21:59

Rio - Uma operação da Polícia Civil apreendeu 350 celulares sem procedência em lojas no Camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (6). A ação foi feita por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 5ª DP (Mem de Sá).

De acordo com os investigadores, o objetivo da ação era desmantelar a rede de distribuição de celulares roubados ou furtados no Rio. Os agentes visavam identificar os responsáveis pela venda dos aparelhos.

"As investigações continuam para responsabilizar criminalmente os envolvidos e localizar as vítimas dos delitos", diz comunicado da corporação.

A ação integrada é a segunda realizada somente nos últimos dois meses e já resultou na apreensão de mais de mil celulares.