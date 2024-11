O homem conduzido para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado - Divulgação

Publicado 06/11/2024 19:18 | Atualizado 06/11/2024 19:28

Rio - Um homem foi detido por ejacular em uma mulher dentro de um vagão do metrô, nesta quarta-feira (6). Ao chegar na estação Cidade Nova, no Centro do Rio, a vítima acionou seguranças para informar sobre o caso. A Polícia Militar encaminhou o suspeito à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.

Tanto a mulher quanto o homem foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro, para realizar o exame de corpo de delito. Os policiais da distrital aguardam o laudo e, caso seja confirmado, o suspeito responderá por importunação sexual.

Por meio de nota, o Metrô Rio reforçou que as vítimas e testemunhas podem acionar a equipe da concessionária para auxílio ou utilizar o botão de segurança dentro dos trens, para agilizar o atendimento.

"A empresa repudia a violência em todas as suas formas e mantém campanhas informativas contra abusos e importunação no sistema metroviário, além de vigilância. O Metrô Rio também encoraja e apoia as vítimas a registrar a ocorrência na polícia", informou a concessionária.