Suspeito foi preso por policiais do Segurança PresenteReprodução

Publicado 06/11/2024 16:20 | Atualizado 06/11/2024 16:41

Rio - Uma vendedora ambulante foi esfaqueada pelo ex-marido na Ilha do Governador, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (6). A vítima estava trabalhando próximo a quiosques no Jardim Carioca quando foi atacada.

Após o ataque, um grupo de pessoas cercou e agrediu o homem, que foi detido em flagrante por policiais do Segurança Presente. De acordo com amigos da vítima, o ex-marido não teria aceitado o fim do relacionamento, que aconteceu recentemente.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, na Ilha, e não há informações sobre o estado de saúde. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).