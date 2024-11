Rodrigo Rezende alega ser filho de Tim Maia e pede autorização na Justiça para fazer teste de paternidade - Divulgação

Publicado 06/11/2024 18:35 | Atualizado 06/11/2024 18:45

Tim Maia ganhou um contorno dramático nos últimos meses. O suposto filho do cantor foi diagnosticado com câncer de laringe recidiva – quando a doença volta após o tratamento inicial – e vai se submeter a uma cirurgia delicada no próximo dia 13. Muito debilitado por causa da quimioterapia, ele pede celeridade no teste de paternidade, que é negado por Carmelo Maia, único herdeiro do espólio de Tim. Rio - A peregrinação do coreógrafo Rodrigo Rezende Mendes , de 45 anos, para provar na Justiça que é filho biológico deganhou um contorno dramático nos últimos meses. O suposto filho do cantor foi diagnosticado com câncer de laringe recidiva – quando a doença volta após o tratamento inicial – e vai se submeter a uma cirurgia delicada no próximo dia 13. Muito debilitado por causa da quimioterapia, ele pede celeridade no teste de paternidade, que é negado por Carmelo Maia, único herdeiro do espólio de Tim.

Em outubro de 2021, o coreógrafo solicitou na Justiça do Rio de Janeiro o pedido de reconhecimento de paternidade para descobrir se é filho biológico de Tim Maia, morto em 1998 aos 55 anos. No entanto, Carmelo Maia estaria se recusando a fornecer o material biológico para que o exame seja realizado.

O corpo de Tim Maia foi exumado pela primeira vez em 2012, após uma mulher alegar ser filha do artista. Na ocasião, os restos mortais foram levados para o Laboratório de Genética da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O resultado deu negativo.

Agora, em ação judicial movida pelo coreógrafo, a defesa de Rodrigo pede que cópias dos arquivos digitais do laboratório para a realização da análise comparativa sejam enviadas para o local escolhido pela Justiça, e não apenas as amostras dos restos mortais.



Em meio a essa disputa judicial, Rodrigo passou por uma traqueostomia, um procedimento cirúrgico que abre a traqueia para permitir a passagem de ar entre os pulmões e o ambiente externo. Por isso, ele conversou com O DIA por meio de mensagens de texto. Ele espera fazer o teste de paternidade o quanto antes para conhecer a sua origem. Além disso, o homem reconhece que, caso o exame dê positivo, ele terá mais recursos para receber um melhor tratamento para a doença.

"Eu gostaria de tentar outra opção em hospital particular, mas não tenho recursos. Pesquisei várias terapias que se tivesse buscado com mais tempo poderia estar melhor hoje, mas não fui orientado. Acho que o DNA pode agregar, em caso positivo óbvio. Se der negativo, vamos em frente", disse.



Rodrigo também reclama da demora na Justiça do Rio: "Falta o laboratório agir, ou seja, me chamar para coleta e o cartório liberar também. Não há razão para essa demora".

O dançarino passou a suspeitar da paternidade de Tim Maia porque sua mãe, também dançarina, teve um relacionamento com o cantor. "Tenho elementos que me levam a crer que ele é o meu pai. Estou solicitando, mas o filho negou. Não existe ninguém querendo oportunidade. Se der positivo, ok, mas se der negativo, ok também", afirmou.



Único herdeiro não é filho biológico de Tim Maia



Em julho deste ano, Geisa Gomes, ex-mulher de Tim Maia, disse em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record, que o cantor não é pai de seu filho Carmelo Maia . "Com o Tim, acho que não tive nenhum [filho]", afirmou Geisa, ao ser questionada sobre quantos filhos teria com o artista. Ela ainda narrou que não tem uma boa relação com Carmelo e que chegou a pedir R$ 500 da herança de Tim Maia ao filho "para comprar remédios", o que não teria sido acatado.

Carmelo trava disputas judiciais com Leo Maia, criado por Tim e que também luta por um reconhecimento de paternidade afetiva. Ele é o único responsável pelo espólio do artista.

A reportagem de O DIA tenta contato com Carmelo Maia. O espaço está aberto para eventuais manifestações.