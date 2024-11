Prefeito Eduardo Paes discursou em primeiro dia de evento do G20, o U20, no Armazém Utopia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 13:23 | Atualizado 14/11/2024 15:06

Na ocasião, um homem lançou explosivos em direção ao prédio do Supremo Tribunal de Justiça (STF), no Distrito Federal. Francisco Wanderley Luiz, mais conhecido como 'Tiu França', morreu durante a explosão."O que vimos em Brasília foi um fato isolado, não tem como ter impacto aqui no G20, as medidas de segurança foram tomadas, inclusive fechei o aeroporto Santos Dumont. A cidade está completamente segura e protegida", disse o prefeito.Ainda em relação ao ataque em Brasília, o prefeito demonstrou preocupação com a radicalização da política. "Eu me preocupo com a irresponsabilidade de alguns políticos que não entendem que ao radicalizar para ganhar voto ou eleição e para transformar o outro no inimigo, está saindo daquilo que é nosso papel", comentou."Não podemos querer exterminar o inimigo, temos que ganhar nas urnas e aceitar perder. Os extremos não vão nos levar a lugar nenhum, mas imagina quantos desequilibrados ouvindo líderes políticos falando absurdo existem no Brasil? Temos que fazer política e não criar inimigos", finalizou.Com significado de 'Grupo dos Vinte', o G20 reúne os países com as maiores economias do mundo. Os Estados-membros se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais, e se definem como o principal fórum de cooperação econômica internacional. Embora os líderes do grupo se encontrem diversas vezes, uma vez ao ano acontece a Cúpula do G20, reunião mais importante e que conta com presidências rotativas anuais. De 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024, o Brasil exerce a presidência.Ao todo, 19 nações compõem o G20: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia e Turquia, além da União Africana e da União Europeia. Os membros representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.Nos dias 18 e 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o anfitrião da cúpula que reunirá os líderes do G20. Até o momento, o único presidente que não deve vir ao Brasil é Vladmir Putin, da Rússia. Entre os confirmados estão Joe Biden, dos Estados Unidos, Xi Jinping, da China, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Claudia Sheinbaum, do México, e Prabowo Subianto, da Indonésia.U20