Corpo da jovem foi encontrado no bairro São Bernardo, em Belford Roxo - Reprodução

Corpo da jovem foi encontrado no bairro São Bernardo, em Belford RoxoReprodução

Publicado 14/11/2024 20:36

encontrada morta no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo familiares, a jovem foi vítima de feminicídio após não aceitar se relacionar com um homem envolvido com o tráfico de drogas da região. O enterro aconteceu no Cemitério de Nova Iguaçu. Rio - Foi enterrado, na tarde desta quinta-feira (14), o corpo de Thaís Guimarães da Silva, de 21 anos,em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo familiares, a jovem foi vítima de feminicídio após não aceitar se relacionar com um homem envolvido com o tráfico de drogas da região. O enterro aconteceu no Cemitério de Nova Iguaçu.

Thaís estava desaparecida e vinha sendo procurada pela família há dias. Ela havia sido vista pela última vez no bairro da Palmeirinha, no mesmo município. Através das redes sociais, parentes divulgaram cartazes que pediam informações sobre o paradeiro da jovem.

Em uma publicação feita nesta quinta-feira (14), a tia de Thaís usou duas foto da sobrinha para falar sobre a saudade que sente. "Está doendo demais! Descanse em paz minha sobrinha Thaís", escreveu.

O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver, no bairro São Bernardo. No local, os PMs descobriram que o corpo era de uma mulher de 21 anos e acionaram a perícia.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para esclarecer as circunstâncias da morte.