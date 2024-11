Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga morte de jovem de 21 anos - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 08:34

Rio - O corpo de uma jovem de 21 anos foi encontrado, nesta quarta-feira (13), em São Bernardo, Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil informou que ainda não identificou a vítima, mas a suspeita é de que seja Thaís Guimarães da Silva, que vinha sendo procurada pela família há dias, após desaparecer no bairro da Palmeirinha, no mesmo município.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver, no bairro São Bernardo. No local, os PMs descobriram que o corpo era de uma mulher de 21 anos e acionaram a perícia. Segundo relatos nas redes sociais, a vítima seria Thaís, que teria sido morta por não aceitar se relacionar com um homem envolvido com o tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para confirmar a identificação da vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.