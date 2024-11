Celulares, máquinas de cartão de crédito e identidades falsas foram apreendidos por agentes - Divulgação / Bope

Publicado 14/11/2024 19:00

Rio - Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam dois homens e apreenderam diversos itens roubados na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte, nesta quinta-feira (14).



Segundo a corporação, a ação tinha como objetivo dar suporte a equipes do 22° BPM (Maré) que buscavam o paradeiro de um veículo roubado. O carro, que foi localizado, é de uma equipe do governo federal que está na cidade para o G20.

Ainda de acordo com a PM, os militares do Bope foram recebidos a tiros e houve confronto. No entanto, ninguém ficou ferido.



Durante a ação, os agentes apreenderam 31 celulares, uma motocicleta, um computador, quatro máquinas de cartão de crédito, quatro gargantilhas douradas, aproximadamente mil cédulas falsas de identidade e vários chips de celular.

O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso).