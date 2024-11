Homem foi preso por agentes da Guarda Municipal, durante a madrugada desta quinta-feira (14) - Divulgação

Rio - Um homem foi preso por furto de cabos, na madrugada desta quinta-feira (14), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a prefeitura, os roubos aconteceram na Rua Abílio José de Mattos, em Porto da Pedra. A identificação do suspeito não foi divulgada pela Guarda Municipal.

Junto com o suspeito foram encontrados dez metros de cabo, uma marreta, uma talhadeira, uma serra e um alicate. A localização do homem ocorreu com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento da Central de Segurança da prefeitura de São Gonçalo, que acionou uma equipe da Guarda informando o flagrante.O detido foi levado para a 73ª DP, em Neves (São Gonçalo), onde o material foi apreendido.