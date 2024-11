Natação será uma das modalidades disputadas durante o terceiro fim de semana dos Jogos da Baixada - Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 00:00

O fim de semana está chegando e promete grandes emoções para os times Sub-14 que vão participar dos Jogos da Baixada. Desta vez, o maior evento socioesportivo da região desembarca no Sesc de Nova Iguaçu. No sábado (16/11), a partir das 9h, atletas da natação feminina e masculina, além do basquete e vôlei feminino se enfrentam. Já no domingo (17/11), é a vez dos meninos do vôlei e do basquete encararem a disputa.



No basquete feminino, o primeiro jogo é entre os times de Nova Iguaçu e Mangaratiba, em seguida São João de Meriti enfrenta Queimados. O vencedor do primeiro embate enfrenta Mesquita.



No vôlei feminino, Mesquita e Mangaratiba abrem os trabalhos, logo depois, Queimados desafia São João de Meriti, a terceira disputa fica entre Paracambi e Nova Iguaçu. O vencedor do primeiro jogo encara Nilópolis.



Na natação feminina e masculina serão seis provas: 100 m medley, 25 m livre, 25 m peito, revezamento 4x25m livre, 25 m costas, 25 m borboleta e revezamento 4x25 em 4 estilos.



No domingo, a disputa do vôlei masculino começa com Mesquita e Nilópolis, no segundo jogo Queimados encara São João de Meriti, logo depois, Paracambi enfrenta Nova Iguaçu. O campeão do primeiro jogo enfrenta Mangaratiba.



Já no basquete masculino, os trabalhos começam com Mesquita e Nova Iguaçu, depois Mangaratiba desafia Queimados, quem ganhar o primeiro jogo encara Nilópolis e o vencedor do segundo jogo, disputa a semifinal com São João de Meriti.



Segundo o professor Prazeres, integrante da Coordenação dos Jogos da Baixada, a cada ano a competição fica mais equilibrada.



“Ao longo desses 25 anos, temos acompanhado a evolução das equipes que chegam aos Jogos, que já revelaram nomes importantes do esporte nacional. Para este fim de semana esperamos belas disputas entre os times”, afirmou.



A XXV edição dos Jogos da Baixada teve início em 19/10. Desde o primeiro fim de semana, atletas de futsal, xadrez, handebol e atletismo participaram das disputas. Este ano, nove municípios da região estão na competição: Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Com realização do Jornal O Dia, o evento tem a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



O Sesc de Nova Iguaçu fica na Rua Dom Adriano Hipólito, 10, Moquetá.





Atletismo: Nova Iguaçu vence no feminino e Meriti é o campeão do masculino

No último domingo (10/11), além do handebol, os competidores de atletismo deram um verdadeiro show. Na classificação geral, as meninas de Nova Iguaçu levaram a melhor. Já no masculino, São João de Meriti foi o campeão.

O segundo lugar do feminino de atletismo ficou para Mesquita e o terceiro para Queimados. No masculino, Nova Iguaçu foi o vice-campeão, seguido por Mangaratiba. Ao todo sete provas foram disputadas: salto em distância, arremesso com peso e corridas de 80, 150, 232 e 600 metros rasos, além do revezamento 4x100.