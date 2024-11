Mototáxi foi morto a tiros na Av. Ten. Coronel Muniz de Aragão, Gardênia Azul - Reprodução / Redes sociais

Mototáxi foi morto a tiros na Av. Ten. Coronel Muniz de Aragão, Gardênia Azul Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/11/2024 16:40 | Atualizado 14/11/2024 16:52

Rio - Um mototáxi foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (14), enquanto passava pela Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 13h30 para uma ocorrência de queda de moto, na altura do número 2030 da via. No local, os agentes encontraram o homem, que não teve identidade divulgada, com sinais de perfuração de bala.



O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro da cidade. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) também foram acionados, isolaram a área e solicitaram perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e a motivação do crime ainda é desconhecida.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem caído no chão, com a moto ao lado e diversos populares ao redor.

A região da Gardênia Azul tem sido palco de uma onda intensa de violência devido a disputa por território entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, a comunidade, assim como Rio das Pedras têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.



*Em atualização