Homem lança explosivos na frente do STF - Reprodução

Publicado 14/11/2024 10:57 | Atualizado 14/11/2024 11:12

As imagens mostram o homem nas proximidades do prédio do Judiciário quando funcionários da segurança local se aproximaram. Ele chegou a lançar dois explosivos que parecem ser fogos e, em seguida, acende um outro artefato que parece ligado ao seu corpo e tira a própria vida.

Câmera no prédio do STF mostra momento em que homem atira explosivos e morre na sede do Judiciário.



Crédito: Divulgação. pic.twitter.com/V0w4spMwID — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2024

O autor do atentado foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, mais conhecido como 'Tiu França'. O catarinense publicava opiniões políticas nas redes sociais e já se referiu a alguns políticos e jornalistas como 'comunistas'.

Luiz foi candidato a vereador pelo Partido Liberal em 2020 pela cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Ele morreu vítima das próprias bombas.

Outros estrondos foram registrados no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, também na Praça dos Três Poderes. Na ocasião, bombas caseiras explodiram no carro do autor do atentado.

O corpo de Luiz amanheceu no mesmo lugar de sua morte, já que o Esquadrão Antibombas estava analisando o cadáver para ver se ele possuía mais explosivos que poderiam ser detonados.

A Polícia Militar do Distrito Federal realiza varreduras em busca de novas ameaças na Praça dos Três Poderes e região. A corporação informou, em nota, que os principais prédios de Brasília contaram com reforço na segurança.

Os restos mortais do autor foram levados ao IML. O caso é investigado pela Polícia Federal.