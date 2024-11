Imagens mostram momento das explosões na Praça dos Três Poderes - Reprodução

Publicado 13/11/2024 20:18

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a ser evacuado após terem sido ouvidas explosões, por volta das 19h30, na Praça dos Três Poderes. Bombeiros informaram que uma pessoa morreu.

Confira vídeo do momento das explosões

Duas explosões foram registradas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Uma pessoa morreu



Crédito Reprodução pic.twitter.com/s6O67swsse — Jornal O Dia (@jornalodia) November 13, 2024

A perícia também está no local.



A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, esteve na Praça dos Três Poderes e conversou com os policiais.



O acesso de pedestres e carros à Esplanada dos Ministérios foi fechado em decorrência das explosões, que ocorreram por volta das 19h30.



Em nota, o STF disse que foram "ouvidos dois fortes estrondos ao final da sessão e os ministros foram retirados do prédio com segurança". "Os servidores e colaboradores também foram retirados por medida de cautela", acrescenta. O público que participava da sessão que analisava ação sobre letalidade policial em favelas foi retirado às pressas. As explosões foram ouvidas após o encerramento da sessão.

Segundo informações, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos Deputados, o que teria gerado os estrondos.





Esplanada dos Ministérios fechada



O acesso a Esplanada dos Ministérios foi fechado após as explosões.



A Polícia Civil do Distrito Federal informou que já deu início "às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local".



Palácio do Planalto



A segurança foi reforçada no Palácio do Planalto, que fica no lado oposto ao STF, na Praça dos Três Poderes. A Polícia Federal (PF) informou que um inquérito policial será instaurado para apurar os ataques. Policiais do Comando de Operações Táticas (COT), do Grupo de Pronta-Intervenção da Superintendência Regional da PF no Distrito Federal, peritos e o Grupo Antibomba foram acionados e estão conduzindo as ações de segurança e investigação no local.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava no Planalto no momento das explosões. Ele deixou o local por volta das 17h30 em direção ao Palácio da Alvorada.





*Com informações da Agência Brasil