Francisco Wanderley Luiz morreu após jogar um explosivo na estátua da Justiça - Crédito: Reprodução

Francisco Wanderley Luiz morreu após jogar um explosivo na estátua da JustiçaCrédito: Reprodução

Publicado 13/11/2024 22:34

Brasília - Chaveiro de profissão e candidato a vereador pela cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, pelo Partido Liberal (PL), Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, foi vítima da explosão que ele mesmo provocou na noite desta quarta-feira, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Tiu França , como era conhecido, antecipou nas redes sociais o ataque com explosivos à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Francisco morreu após jogar um explosivo na estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas o artefato o atingiu fatalmente.

Em uma postagem no Facebook, ele publicou um aviso com ameaças direcionadas a figuras públicas, como William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, acusando-os de serem "comunistas". Na publicação, ele afirmou que a Polícia Federal teria 72 horas para desarmar a bomba que teria sido colocada na "casa dos comunistas", com detalhes sobre os locais onde a bomba poderia estar escondida, e anunciou que "o jogo acabaria" em 16 de novembro de 2024.

Em outra postagem nas redes, ele convocou os militares para um golpe contra a democracia.

"Estamos atravessando um período bastante turbulento e degenerativo em nosso país… São vários os motivos porém um dos principais é sem dúvida as armas pesadas estarem nas mãos das gazelas saltitantes. Te levanta caserna! Não te deixe manipular”, escreveu.

Francisco também seria o proprietário do veículo que explodiu na Praça dos Três Poderes, no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados.

Relatos de pessoas presentes no local indicam que múltiplas explosões ocorreram em diferentes pontos da área da Esplanada dos Ministérios.