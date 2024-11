Mais de 4,3 milhões de candidatos estavam inscritos no Enem 2024 - Reprodução

Mais de 4,3 milhões de candidatos estavam inscritos no Enem 2024Reprodução

Publicado 14/11/2024 10:55

Os gabaritos dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados na manhã desta quinta-feira (14), no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Uma questão da prova de Ciências da Natureza foi anulada.



Inicialmente, a divulgação dos documentos estava prevista para o dia 20 de novembro, mas foi antecipada pelo Inep, responsável pela prova.



A prova do Enem conta com quatro cadernos de questões em cores diferentes: amarelo, azul, verde e branco. Essa diferenciação serve para evitar fraudes e colas, já que as questões aparecem em ordens aleatórias.



Uma questão da prova Ciências da Natureza, realizada no segundo dia, foi anulada e não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes (TRI). Confira o número da questão em cada um dos cadernos:

Questão de Ciências da Natureza foi anulada no ENEM 2024 Reprodução



Verde: Questão 124;



Cinza: Questão 100;



Azul: Questão 129;



Amarelo: Questão 102.



Apesar da divulgação do gabarito, o candidato só saberá sua nota final em 13 de janeiro de 2025. Isso ocorre devido a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método de correção utilizado na prova que prioriza a coerência no desempenho dos alunos. Verde: Questão 124;Cinza: Questão 100;Azul: Questão 129;Amarelo: Questão 102.Apesar da divulgação do gabarito, o candidato só saberá sua nota final em 13 de janeiro de 2025. Isso ocorre devido a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método de correção utilizado na prova que prioriza a coerência no desempenho dos alunos.





Para acessar os cadernos de resposta e os gabaritos completos basta acessar o Enem 2024 foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. No primeiro domingo, os alunos fizeram as provas de linguagens e de ciências humanas, além da redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". No segundo, eles realizaram as provas de matemática e de ciências da natureza. Mais de 4,3 milhões de candidatos estavam inscritos.Para acessar os cadernos de resposta e os gabaritos completos basta acessar o site do Inep