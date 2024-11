Francisco Wanderley Luiz morreu após jogar um explosivo na estátua da Justiça - Crédito: Reprodução

Publicado 14/11/2024 09:01 | Atualizado 14/11/2024 09:17

Além de visitar o Supremo Tribunal Federal (STF), o autor de ataque a bombas na Praça dos Três Poderes, Francisco Wanderley Luiz, visitou a Câmara dos Deputados e esteve no gabinete do deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC) no ano passado. Goetten relatou que conhecia Luiz de Rio do Sul (SC) e que ele estava visivelmente "alterado" já em 2023.

"Notei que, no ano passado, ele estava alterado. Diziam que estava com problemas mentais por causa da separação da mulher", afirma Goetten, que relata não saber que Luiz estava em Brasília nesta quarta-feira, 13.

"Conhecia ele, era um cara equilibrado. Sempre foi um cara ativo. Lamento muito o acontecido. Lamento a morte e lamento o que ele causou", diz Goetten.

Na conversa, segundo o parlamentar, os dois relembraram do passado em festas no interior de Santa Catarina durante a juventude. Luiz atuou como empresário no setor de festas.

Em 2020, Luiz foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL, partido hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Goetten chegou a se reunir com ele neste período.

Segundo o relato do deputado, Luiz não parecia estar "alterado" como aconteceu no encontro em 2023.

Uma hora antes da explosão, ele fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao Supremo, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado.