Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, estava vestido em alusão ao personagem 'Coringa'Reprodução

Publicado 14/11/2024 08:37

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, apontado como autor das explosões na noite de quarta-feira (13), na Praça dos Três Poderes , em Brasília, estava vestindo uma roupa em alusão ao personagem "Coringa".

O homem usava um terno verde com naipes de baralho, com o fundo de cor verde-escuro. Ao lado do corpo foi encontrado um chapéu branco, em uma referência ao personagem.

Francisco morreu após jogar um explosivo na estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas o artefato o atingiu fatalmente.

Em uma postagem nas redes sociais, horas antes do acidente, ele realizou ameaças a figuras públicas como William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, acusando-os de serem "comunistas".

"Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda: William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso", disse, por meio de uma postagem em sua página do Facebook.

Francisco era dono do veículo que ele mesmo explodiu, onde foram encontradas dezenas de bombas caseiras detonadas. O carro estava no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados.

O acusado era chaveiro de profissão e foi candidato a vereador pela cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, pelo Partido Liberal (PL). Nas eleições, ele usou o nome Tiu França nas urnas.